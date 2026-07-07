Il Summit Nato di Ankara si tiene in un momento di riorganizzazione degli equilibri dell’Alleanza Atlantica. Gli Stati Uniti partecipano con l’obiettivo di rafforzare le relazioni con la Turchia, membro strategico dell’Alleanza. La discussione si concentra su questioni di sicurezza e cooperazione militare, in un quadro di tensioni e alleanze in evoluzione. La presenza americana evidenzia l’importanza di Ankara nel ruolo di ponte tra i paesi membri e le sfide future della Nato.

Il Summit Nato di Ankara si svolge in una fase di ridefinizione degli equilibri dell’Alleanza Atlantica. Gli Stati Uniti vi arrivano portandosi dietro, da un lato, questioni interne: il peso delle elezioni di Midterm, della appena conclusa guerra con l’Iran – che non ha incontrato l’approvazione dell’opinione pubblica e che fattualmente non è stata un successo –, il consenso interno a Trump, l’aumento dei prezzi e, più in generale, il senso di incertezza diffuso nell’elettorato. Dall’altra parte, questioni di politica estera: gli effetti della guerra in Iran su sicurezza ed economia globali, le recenti critiche all’Alleanza Atlantica e la volontà di promuovere un’evoluzione dal burden sharing al burden shifting, per consentire a Washington di concentrare maggiori risorse sulla competizione con la Cina. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché il futuro della leadership americana nella Nato passa da Ankara

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