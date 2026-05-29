Le capitali dell’Indo-Pacifico si stanno preparando a partecipare al vertice della Nato in programma il 7 e 8 luglio ad Ankara. Fonti regionali confermano che gli incontri sono in fase di organizzazione e che la presenza di rappresentanti di quelle aree è prevista. La discussione si concentrerà su questioni di sicurezza e cooperazione tra le parti coinvolte. Non sono stati resi noti dettagli sui temi specifici o sui partecipanti.

Le capitali dell’Indo-Pacifico si preparano a tornare al tavolo della Nato. Fonti regionali a conoscenza dei preparativi del vertice dell’Alleanza, in programma il 7 e 8 luglio ad Ankara, spiegano a Formiche.net che sta emergendo un consenso più o meno totale tra gli alleati per invitare i leader di Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, il formato ormai noto come IP4. I preparativi per gli inviti sarebbero nelle fasi finali, e “l’Italia è tra i Paesi in prima linea nello sponsorizzare questo contatto”. La partecipazione dei quattro partner non rappresenta una novità in senso stretto. Dal vertice di Madrid del 2022, gli IP4 sono diventati una presenza regolare ai summit Nato, accompagnando il progressivo inserimento dell’Indo-Pacifico nella riflessione strategica dell’Alleanza. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché la Nato vuole gli IP4 al vertice di Ankara

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