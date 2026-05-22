Nato il futuro è già scritto prima di Ankara Rutte segue Rubio

Prima del vertice Nato di Ankara, si osserva un orientamento degli Stati Uniti verso un progressivo disimpegno dall’alleanza atlantica. Nei mesi precedenti, alcune dichiarazioni e mosse politiche hanno indicato una possibile riduzione dell’impegno militare e diplomatico degli Stati Uniti nell’ambito Nato. La presenza di figure politiche di rilievo, come il vicepresidente e alcuni rappresentanti parlamentari, ha rafforzato questa tendenza. La direzione presa sembra già delineata e indipendente dalle decisioni prese nel summit.

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Non è più una novità, guardando in prospettiva al vertice Nato di Ankara (e anche oltre), che gli Stati Uniti abbiano imboccato la strada del disimpegno dell’alleanza atlantica. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo certifica, una volta di più, in occasione della riunione dei ministri degli Esteri dell’Alleanza a Helsingborg, in Svezia, impreziosendo il suo ragionamento con un pungolo: ovvero che i cambiamenti nello schieramento delle truppe decisi da Washington in Europa non intendono punire gli alleati per il mancato supporto alla crisi iraniana, bensì occorre che la Nato stessa si impegni “senza ambiguità” per aumentare la produzione della difesa, rafforzare la base industriale transatlantica e trasformare gli impegni di spesa in reali capacità militari. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Nato, il futuro è già scritto prima di Ankara. Rutte segue Rubio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video got a phone call from the future warning me! my 20-year marriage is a dirty lie. Sullo stesso argomento Vertice Nato, Rubio insiste: “Trump deluso da alcuni alleati”. Rutte: “Gli europei hanno recepito il messaggio”Il segretario di Stato Usa Marco Rubio non nasconde il disappunto: "Le opinioni del presidente, la delusione nei confronti di alcuni dei nostri... Rutte verso Trump: l’incontro dell’8 aprile deciderà il futuro della NatoMark Rutte vola verso Washington per una missione cruciale che si svolgerà dall’8 al 12 aprile 2026. La Nato in balia degli umori di Trump. All'orizzonte resta il disimpegno Usa da Italia e SpagnaRubio torna a esprimere la delusione americana verso gli alleati atlantici. Al termine della riunione in Svezia, Rutte non smentisce l’ipotesi di ... huffingtonpost.it Tappa a Carrara di Toscana Futuro Digitale, il ciclo di incontri con gli enti locali, promosso dalla Regione, nato con l’obiettivo di approfondire i progetti strategici in corso e costruire nuove opportunità per i territori ?? ????? ??????? x.com Non solo Iran. Il futuro della Nato si gioca anche nel fronte sudLe sfide dell’oggi, come il rapporto con gli Usa e le guerre. Quelle di domani, come il dibattito al prossimo vertice di Ankara nella consapevolezza che, come osservato da Giorgia Meloni, è il fronte ... formiche.net