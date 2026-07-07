Il Cio ha revocato la sospensione del Comitato olimpico russo, permettendo la partecipazione della Russia ai Giochi di Los Angeles 2028. La decisione riguarda anche la riammessione alle competizioni, pur mantenendo il divieto di utilizzo di inni e simboli nazionali. La sospensione era stata adottata a causa dell'offensiva in Ucraina. La revoca è stata comunicata senza modifiche alle restrizioni sui simboli e sull'inno.

La Russia è stata riammessa alle Olimpiadi per i prossimi Giochi di Los Angeles 2028. Il Cio ha comunicato di aver revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato olimpico russo, imposta come sanzione verso Mosca a seguito dell’offensiva in Ucraina. Il board del Comitato olimpico internazionale ha però assicurato di riservarsi la possibilità di tornare sui suoi passi, confermando la solidarietà verso la comunità olimpica ucraina e che la posizione di condanna contro l’invasione rimane invariata. La revoca della sospensione della Russia Lo stop in vigore dal 12 ottobre 2023 del Comitato olimpico russo era arrivato proprio in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Perché il Cio ha riammesso la Russia revocando la sospensione verso le Olimpiadi, c'è divieto a inno e simboli

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