Gli tifosi inglesi sono incuriositi dalle esultanze di Flavio Cobolli durante la partita tra Inghilterra e Norvegia, nonostante l’Italia non partecipi ai Mondiali. Il tennista italiano ha condiviso sui social immagini e commenti che hanno attirato l’attenzione, creando un collegamento inaspettato con il torneo. Questa coincidenza ha suscitato reazioni tra gli appassionati, che hanno notato il suo coinvolgimento in un evento sportivo lontano dal suo sport.

Da Wimbledon ai Mondiali: il curioso caso che diverte i tifosi inglesi. L’Italia non partecipa ai Mondiali, ma Flavio Cobolli è riuscito comunque a ritagliarsi un ruolo tutto particolare nella competizione. A sostenerlo, con il consueto tono ironico che caratterizza il tabloid britannico The Sun, sono proprio gli inglesi, convinti per scherzo che il tennista romano stia portando una sorta di “maledizione” alle nazionali di calcio le cui esultanze decide di imitare durante il torneo di Wimbledon. Una coincidenza che, partita dopo partita, ha acceso la fantasia dei tifosi britannici proprio alla vigilia della sfida tra Inghilterra e Norvegia ai Mondiali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Perché gli inglesi ‘temono’ Flavio Cobolli: la strana coincidenza delle esultanze prima di Inghilterra-Norvegia

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Pallonetti, smorzate ed esultanze: Cobolli è meraviglioso con Medvedev! Gli highlightsNel torneo Masters 1000 di Madrid, Flavio Cobolli ha battuto in tre set il giocatore Medvedev, con i punteggi di 6-3, 5-7 e 6-4.

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