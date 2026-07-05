Mondiali 2026 oggi in TV Brasile-Norvegia su Rai 1 e Messico-Inghilterra su DAZN | gli orari delle partite

Notizia in breve

Oggi ai Mondiali si disputano due partite valide per gli ottavi di finale. Alle 22 si gioca Brasile-Norvegia, trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1 e su DAZN. Dopo mezzanotte è prevista la partita Messico-Inghilterra, disponibile solo su DAZN.