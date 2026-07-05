Mondiali 2026 oggi in TV Brasile-Norvegia su Rai 1 e Messico-Inghilterra su DAZN | gli orari delle partite

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi ai Mondiali si disputano due partite valide per gli ottavi di finale. Alle 22 si gioca Brasile-Norvegia, trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1 e su DAZN. Dopo mezzanotte è prevista la partita Messico-Inghilterra, disponibile solo su DAZN.

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Le partite in programma oggi ai Mondiali per gli ottavi di finale: Brasile-Norvegia alle 22 in diretta e in chiaro su Rai 1 e su DAZN; dopo mezzanotte c'è Messico-Inghilterra su DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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