Mondiali 2026 oggi in TV Brasile-Norvegia su Rai 1 e Messico-Inghilterra su DAZN | gli orari delle partite
Oggi ai Mondiali si disputano due partite valide per gli ottavi di finale. Alle 22 si gioca Brasile-Norvegia, trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1 e su DAZN. Dopo mezzanotte è prevista la partita Messico-Inghilterra, disponibile solo su DAZN.
Le partite in programma oggi ai Mondiali per gli ottavi di finale: Brasile-Norvegia alle 22 in diretta e in chiaro su Rai 1 e su DAZN; dopo mezzanotte c'è Messico-Inghilterra su DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Mondiali di Calcio, le partite di oggi in TV: 22:00 Brasile - Norvegia ( New York; Rai 1 e Dazn; Rimedio e Adani; Pardo e Marcolin) 02:00 Messico - Inghilterra ( Città del Messico; Dazn; Testoni) x.com
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