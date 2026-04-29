Pallonetti smorzate ed esultanze | Cobolli è meraviglioso con Medvedev! Gli highlights

Nel torneo Masters 1000 di Madrid, Flavio Cobolli ha battuto in tre set il giocatore Medvedev, con i punteggi di 6-3, 5-7 e 6-4. La partita è stata caratterizzata da numerosi pallonetti, smorzate e esultanze. Cobolli si prepara ora ai quarti di finale, dove affronterà Zverev. Di seguito, gli highlights della sfida.

Flavio Cobolli supera Medvedev in tre set (6-3 5-7 6-4) e si prepara ai quarti contro Zverev: guarda gli highlights della sfida al Masters 1000 di Madrid.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pallonetti, smorzate ed esultanze: Cobolli è meraviglioso con Medvedev! Gli highlights Notizie correlate Cobolli sbaglia tre smash di fila con Blockx: gli highlights Atp MontecarloGli highlights della sconfitta con un doppio 6-3 di Flavio Cobolli contro Alexander Blockx nel secondo turno di Montecarlo: tra i rimpianti... Leggi anche: Sinner-Medvedev: gli highlights della finale di Indian Wells