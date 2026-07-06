francesca barra lascia 4 di sera weekend la mia famiglia ha bisogno di me un errore ignorare i segnali

Francesca Barra ha annunciato il suo addio temporaneo a 4 di Sera Weekend, spiegando che sta attraversando un periodo difficile e che la sua famiglia ha bisogno di lei. La giornalista ha dichiarato di aver ignorato alcuni segnali e di aver deciso di prendersi una pausa dalla carriera. La decisione arriva dopo aver riflettuto sulle esigenze personali e familiari in un momento complicato.

“Sto vivendo un periodo difficile, la mia famiglia ha bisogno di me”: con queste parole Francesca Barra annuncia un momentaneo ritiro dalla professione. La giornalista lascia la conduzione dello show di approfondimento 4 di Sera Weekend dopo tre anni. La difficile decisione arriva a seguito della morte del padre. L’addio a 4 di Sera Weekend Nella puntata di domenica 5 luglio, Francesca Barra ha annunciato che interromperà “anticipatamente il periodo di conduzione”. La giornalista è alla guida della trasmissione 4 di Sera Weekend, in onda nell’access time di Rete 4, da tre edizioni. Il motivo dello stop è dovuto a problemi personali: “Come sapete sto vivendo un periodo difficile, la mia famiglia ha bisogno di me”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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