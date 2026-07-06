Francesca Barra ha lasciato la trasmissione in diretta, visibilmente commossa, dicendo che la famiglia ha bisogno di lei. L’episodio si è verificato durante la trasmissione serale, interrompendo improvvisamente la programmazione. La conduttrice si è congedata in lacrime, spiegando di dover lasciare il lavoro per motivi personali legati alla famiglia. La sua uscita è avvenuta senza preavviso, lasciando gli spettatori sorpresi.

Per una volta, la rigidità della diretta televisiva ha ceduto il passo alla vita vera, quella dei protagonisti che ogni sera entrano nelle nostre case. È quello che è successo ieri, domenica 5 luglio, negli ultimi minuti di 4 di sera Weekend su Rete 4. Francesca Barra, con la voce spezzata e gli occhi lucidi, ha bloccato la scaletta del programma per fare un annuncio che nessuno si aspettava: la decisione di mollare la conduzione del talk estivo di Mediaset prima del tempo. Una scelta secca, senza giri di parole, dettata da una priorità assoluta: stare vicina alla sua famiglia in un momento durissimo. La giornalista ha infatti appena perso il suo amatissimo padre, Francesco Michele, e ha bisogno di un momento di pausa per raccogliersi con i suoi cari e affrontare il dolore più grande. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesca Barra lascia 4 di Sera Weekend in lacrime: “La famiglia ha bisogno di me”

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