Per salavare l’Europa un programma c’è già

L’Europa e l’Unione europea stanno attraversando una fase di dissoluzione, secondo quanto riportato. La mancanza di una visione condivisa sul ruolo e sul futuro di entrambe le entità viene indicata come causa principale di questa crisi. La situazione attuale mette in discussione la coesione tra gli stati membri e la capacità di mantenere unita la struttura europea. Al momento, non sono stati annunciati piani concreti per invertire questa tendenza.

Lettere L’Europa, insieme alla sua figliastra, l’Unione europea, si sta dissolvendo perché non ha più una visione del suo ruolo e del suo futuro, né una ragione per tenere insieme i suoi sparsi membri Lettere L’Europa, insieme alla sua figliastra, l’Unione europea, si sta dissolvendo perché non ha più una visione del suo ruolo e del suo futuro, né una ragione per tenere insieme i suoi sparsi membri L’Europa, insieme alla sua figliastra, l’Unione europea, si sta dissolvendo perché non ha più una visione del suo ruolo e del suo futuro, né una ragione per tenere insieme i suoi sparsi membri. Molti accorrono al suo capezzale per cercare di ridargliene una. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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