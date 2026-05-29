L’Europa sta affrontando un conflitto che molti considerano già in corso, anche se non ufficialmente dichiarato. La percezione di una minaccia proveniente dalla Russia si limita spesso all’Ucraina, ma alcuni osservatori avvertono che questa visione potrebbe essere troppo ristretta. La situazione coinvolge diversi paesi e aree, con un’escalation di tensioni che va oltre i confini ucraini. La questione rimane complessa e ancora in evoluzione.

L’errore più grande che l’Europa può commettere è continuare a pensare la minaccia russa come qualcosa che riguarda soltanto l’Ucraina. Come se la guerra fosse rimasta chiusa dentro i confini dell’invasione del 2022. Come se Mosca combattesse solo a Kiev, a Kharkiv, nel Donbass o sul Mar Nero. La verità, molto più scomoda, è che la Russia ha già allargato il perimetro dello scontro. Non necessariamente con i carri armati, non ancora con un’invasione diretta, ma con una pressione sistematica, continua, ibrida, che investe ormai l’intero spazio europeo. Il punto è proprio questo. L’Europa è già nel mirino di un’offensiva allargata.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’Europa è già in guerra, ma non vuole dirlo

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