Recentemente si è osservato come le istituzioni europee abbiano adottato politiche che limitano la mobilità e le attività dei cittadini, dando l’impressione di voler chiudere gli spazi di libertà all’interno del continente. Questa percezione si basa su decisioni e misure adottate nel corso degli ultimi anni, spesso percepite come restrittive. L’Unione Europea sembra operare in un’ottica che, per alcuni, si discosta dalle esigenze e dalle aspettative dei suoi cittadini.

Il problema dell’Unione Europea è anzitutto percettivo: vive e agisce (verbo che è più che altro un auspicio ottimistico) in un altro spazio-tempo. C’è l’accelerazione della Storia nel suo accadere, e poi c’è la coazione a ripetere dell’Eurocrazia, gli stessi riti, le stesse parole d’ordine, la stessa, ormai irreversibile, marginalità. La giornata di ieri, da questo punto di vista, è stata straniante, quasi il trionfo della relatività einsteiniana. Poiché come sempre il miglior commento è nella notizia, riportiamo a titolo di esempio l’incipit di un’agenzia della sera che pareva una burla: “Dopo settimane di confronto, Bruxelles è al lavoro per definire gli ultimi dettagli del piano Accelerate Eu, atteso per il 22 aprile.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Europa voleva già chiuderci in casa

Questa Europa non la vogliamo: dibattito con Luciano Canfora e Marcello Veneziani

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