Sono stati arrestati alcuni palestinesi senza che siano rispettati i diritti fondamentali. La situazione è considerata normale, non solo da parte della destra politica. L’autore del testo afferma di aver perso la capacità di indignarsi, sottolineando di essere ormai disilluso nei confronti di politica, media e istituzioni, ritenendo che la situazione sia peggiorata da tempo e che non ci siano più aspettative di cambiamento.

Confesso che ormai faccio davvero fatica a indignarmi. Non rimango quasi più scioccata, e non perché manchino i motivi, ma perché il fondo l’abbiamo già toccato da un bel pezzo, e non pretendo più niente, meno di zero dalla politica, dai giornali mainstream e dalle istituzioni. Ma c’è un limite anche all’assuefazione, a quanto pare. E la vicenda degli arresti dei palestinesi in Italia e negli altri stati dell’Ue quel limite lo supera alla grande, e mi sembra egoista da parte mia stare in silenzio solo perché mi hanno tolto la capacità di indignarmi. Reyad Al-Bustanji, cittadino giordano arrestato lo scorso 27 dicembre assieme ad altre persone dell’Associazione dei palestinesi in Italia, è stato trasferito dal carcere di Rossano Calabro al carcere di Sassari Bancali, ci fa sapere la sua avvocata Marina Prosperi dai social media. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per i palestinesi arrestati non valgono i diritti basilari. Ed è tutto normale, non solo per la destra

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