Docenti e Ata con stipendi carriera e reclutamento differenziati in ogni regione come avviene in Spagna? La Consulta ha detto no Pacifico Anief | Non si possono mettere in discussione diritti basilari

La Corte Costuzionale ha bloccato l’introduzione di regimi differenziati per docenti e personale Ata in base alle regioni. La sentenza numero 192 del 2024 ha stabilito che non si possono creare sistemi separati per stipendi, avanzamenti di carriera e modalità di reclutamento. La decisione ha suscitato reazioni di commentatori che evidenziano come non si possano mettere in discussione diritti fondamentali.

La sentenza numero 192 del 2024 della Corte Costituzionale ha impedito che nel sistema scolastico italiano si creassero regimi separati per gli stipendi, le progressioni di carriera e le modalità di assunzione. A sostenerlo, dal congresso del sindacato spagnolo Anpe, è Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anief. “Nessuno ne parla, ma senza quella pronuncia oggi avremmo in Italia docenti e personale Ata con stipendi, carriera e reclutamento differenziati in ogni regione, proprio come accade in Spagna da tempo”, ha affermato. Pacifico ha ricostruito il percorso che ha portato la Consulta a intervenire sulla legge 86 del 2024, il provvedimento che delineava l’autonomia differenziata. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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