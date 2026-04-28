Dal 2023 arrestati 1.800 minori palestinesi

Dal mese di ottobre 2023, circa 1.800 minori palestinesi sono stati arrestati, secondo un rapporto pubblicato il 28 aprile dal Palestine Centre for Prisoners’ Studies. Il documento riporta numeri che riguardano i giovani coinvolti in operazioni di detenzione nel territorio palestinese, senza fornire dettagli su eventuali motivazioni o processi giudiziari. La cifra rappresenta una delle statistiche più alte per il periodo recente.

Il Palestine Centre for Prisoners’ Studies ha pubblicato il 28 aprile un rapporto che documenta 1.800 arresti di minori palestinesi dall’ottobre 2023. Tra i detenuti ci sono bambini di dieci anni. Un neonato di sette mesi è nato in carcere da una madre detenuta. Trecentocinquanta minori restano nelle prigioni di Megiddo e Ofer: 90 in detenzione amministrativa, senza accusa né processo. I minori riportano percosse e privazione di cibo e cure. Walid Ahmad, diciassette anni, di Silwad, è morto a Megiddo per mancanza di assistenza medica. Defense for Children International-Palestine, che documentava questi casi dal 1991, ha cessato le attività il 7 aprile.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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