Nadia Mayer, nota per aver partecipato a “Casa a prima vista” su Real Time, ha recentemente intrapreso una nuova attività come testimonial per un’azienda di pompe funebri. La sua collaborazione riguarda campagne pubblicitarie con annunci come “Vendesi seminterrato. Vicinato silenzioso” e “Vendesi loft vista cielo”. L’agente di Roma è diventata il volto di Taffo Funeral Services, un’azienda operante nel settore dei servizi funebri. La sua presenza pubblicitaria si concentra su annunci di vendita di immobili.

Una delle star di “Casa a prima vista” su Real Time sbarca nel campo delle pompe funebri. È il caso dell’agente di Roma Nadia Mayer che è diventata il volto di Taffo Funeral Services. La campagna è già partita e i claim sono diventati virali come: “Vendesi seminterrato. Vicinato silenzioso” e “Vendesi Loft vista cielo”. Come riporta Leggo, Riccardo Pirrone – social media manager di Taffo e presidente dell’Associazione nazionale Smm – ha spiegato il motivo di aver coinvolto uno dei volti più popolari di Real Time: “Noi di Taffo abbiamo pensato alla tomba come all’ultima casa che tutti, prima o poi, dovremo occupare”. “E a quel punto il linguaggio immobiliare diventava perfetto: vista cielo, seminterrato, zona tranquilla, vicinato silenzioso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nadia Mayer da “Casa a prima vista” a testimonial per le pompe funebri: “Vendesi seminterrato. Vicinato silenzioso” e “Vendesi Loft vista cielo”

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