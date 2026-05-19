TIM Battiti Live Spring ultima puntata | Annalisa J-Ax e Fedez chiudono in bellezza su Canale 5

Nell’ultima puntata di TIM Battiti Live Spring, gli artisti Annalisa, J-Ax e Fedez sono saliti sul palco di Canale 5 per concludere la stagione. Con l’arrivo della primavera, sono ripresi gli eventi musicali in prima serata, offrendo spettacoli dal vivo che attirano un vasto pubblico. La serata ha visto esibizioni di diversi cantanti, con momenti che hanno coinvolto gli spettatori a casa e in studio. La trasmissione ha chiuso con un’ultima esibizione collettiva degli artisti presenti.

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