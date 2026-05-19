TIM Battiti Live Spring ultima puntata | Annalisa J-Ax e Fedez chiudono in bellezza su Canale 5
Nell’ultima puntata di TIM Battiti Live Spring, gli artisti Annalisa, J-Ax e Fedez sono saliti sul palco di Canale 5 per concludere la stagione. Con l’arrivo della primavera, sono ripresi gli eventi musicali in prima serata, offrendo spettacoli dal vivo che attirano un vasto pubblico. La serata ha visto esibizioni di diversi cantanti, con momenti che hanno coinvolto gli spettatori a casa e in studio. La trasmissione ha chiuso con un’ultima esibizione collettiva degli artisti presenti.
Con l’arrivo della bella stagione tornano gli appuntamenti imperdibili con la musica dal vivo in prima serata. E se siete tra chi ha già fatto dell’appuntamento del mercoledì con TIM Battiti Live Spring un piccolo rito settimanale, questo è l’ultimo capitolo: mercoledì 20 maggio su Canale 5 va in onda la terza e conclusiva puntata dello speciale primaverile del festival. Vediamo chi salirà sul palco e cosa aspettarsi da questa chiusura col botto. Ultima puntata di TIM Battiti Live Spring: ospiti e scaletta del 20 maggio. Michelle Hunziker e Alvin tornano alla guida di questa edizione primaverile, che si è svolta nella cornice di Piazza Trento e Trieste a Ferrara. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Esibizionista - Annalisa (Radio Italia Live 21/11/2025)
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