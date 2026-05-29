Le cabine delle cabinovie, costate 132 milioni di euro, sono ferme. La Procura di Belluno indaga su irregolarità nell’affidamento dell’appalto. Sono state annullate le gare e sono state contestate penali milionarie. Le accuse riguardano irregolarità nella procedura di assegnazione e possibili illeciti legati alla gestione dei fondi pubblici. Nessuna delle cabine è stata ancora operativa, mentre si susseguono le verifiche sulle procedure di gara e sui responsabili coinvolti.

L’ inchiesta della Procura di Belluno sulla procedura di affidamento della cabinovia di Socrepes all’associazione temporanea di imprese capitanata dalla bresciana Graffer ha provocato un terremoto all’interno del sistema di opere pubbliche olimpiche che fanno riferimento a Società Infrastrutture Milano Cortina 2026. Penali economiche per alcuni milioni di euro, appalti che saltano (a cominciare da Bormio e Livigno) e accuse di gravi inadempienze sono gli ingredienti di un cocktail micidiale servito dal commissario straordinario di Simico, l’architetto Fabio Massimo Saldini, durante l’interrogatorio durato più di quattro ore davanti al procuratore Massimo De Bortoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, non solo Socrepes: il flop delle cabinovie da 132 milioni euro. Appalti saltati, penali milionarie e accuse

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maxi frode fiscale e appalti illeciti: sequestro da 30 milioni. Indagati in 29, sistema da 166 milioni di euroGli inquirenti hanno sequestrato 30 milioni di euro in un’operazione che riguarda una maxi frode fiscale e appalti illeciti.

Cortina, Saldini interrogato 4 ore per l'inchiesta sull'appalto della cabinovia Apollonio-Socrepes: «A Graffer penali e revoche»Un dirigente coinvolto in un'inchiesta sull'appalto della cabinovia tra Apollonio e Socrepes è stato interrogato per quattro ore.

Temi più discussi: Olimpiadi, perquisizioni in 2 società per la cabinovia Apollonio-Socrepes a Cortina; Cabinovia di Socrepes, su Graffer l’ombra della corruzione: le indagini arrivano in Piemonte; Olimpiadi, perquisizioni in due società (tra cui Simico) per la cabinovia Socrepes: turbata libertà di gara d’appalto; Olimpiadi, bufera sulla cabinovia Socrepes da 35 milioni: indagato il vertice Simico. La rassegna di venerdì 22 maggio ?VIDEO.

Per chi ha qualcosa da direCabinovia olimpica incompiuta: Simico accusa Leitner e Doppelmayr di aver fatto deragliare il progetto da 35 milioni ... ilfattoquotidiano.it

Cabinovia Apollonio-Socrepes di Cortina, in corso perquisizioni per turbativa d'asta sull'impiantoNon solo a Cortina d'Ampezzo, ma anche a Roma, Milano, Napoli e Brescia perquisizioni che riguardano i locali delle società Simico e Graffer, oltre a quelle personali ... neveitalia.it