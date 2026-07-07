Un ciclista della squadra Lidl-Trek ha vinto la quarta tappa del Tour de France 2026, corsa tra Carcassone e Foix su 181,9 km. Il corridore si è inserito nella fuga di giornata e ha concluso in prima posizione. Con questa vittoria, il ciclista ha conquistato la tappa, mentre un altro atleta ha indossato la maglia gialla al termine della frazione.

FOIX (FRANCIA) - Mads Pedersen vince di prepotenza la quarta tappa del Tour de France 2026, la Carcassone - Foix di 181,9 km. Il corridore della Lidl-Trek si inserisce nella fuga di giornata e centra l'obiettivo, portando a casa il successo in una frazione perfetta per le sue caratteristiche. Il danese, che con la terza affermazione al Tour si prende anche la maglia verde, precede sul traguardo lo statunitense Quinn Simmons (Lidl-Trek) e lo spagnolo Raul Garcia Pierna (Movistar). Il norvegese Torstein Traeen (Uno-X Mobility), invece, sfila la maglia gialla a Tadej Pogacar (UAE Emirates) e diventa il nuovo leader della classifica generale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pedersen vince la 4^ tappa, Traeen nuova maglia gialla al Tour

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