La mamma di Chiara Ferragni è rimasta coinvolta in un incidente stradale durante una vacanza in Sicilia. Dopo alcuni giorni di silenzio sui social, ha condiviso una foto che ha suscitato preoccupazione tra i follower. Ha riferito che l’incidente poteva avere conseguenze peggiori, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle eventuali conseguenze.

Qualche giorno di silenzio sui social, poi il ritorno con una foto che ha subito preoccupato i follower. Marina Di Guardo, scrittrice e mamma di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, ha raccontato di essere rimasta coinvolta la scorsa settimana in un incidente stradale durante una vacanza in Sicilia. A spiegare direttamente quanto accaduto è stata lei stessa tramite le sue storie Instagram, dove ha pubblicato un selfie in primissimo piano mostrando un vistoso ematoma scuro sotto il mento e lungo il collo. Un segno evidente della brutta disavventura vissuta, fortunatamente senza conseguenze più gravi. "Amici carissimi, forse avrete notato che sono un po' assente negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Paura per Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, incidente in Sicilia: "Poteva andare molto peggio"

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