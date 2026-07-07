Qualche giorno di silenzio sui social, poi il ritorno con una foto che ha subito preoccupato i follower. Marina Di Guardo, scrittrice e mamma di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, ha raccontato di essere rimasta coinvolta la scorsa settimana in un incidente stradale durante una vacanza in Sicilia. A spiegare direttamente quanto accaduto è stata lei stessa tramite le sue storie Instagram, dove ha pubblicato un selfie in primissimo piano mostrando un vistoso ematoma scuro sotto il mento e lungo il collo. Un segno evidente della brutta disavventura vissuta, fortunatamente senza conseguenze più gravi. "Amici carissimi, forse avrete notato che sono un po' assente negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura per Marina Di Guardo, incidente in Sicilia: "Poteva andare molto peggio"

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Lo schianto in Sicilia e il racconto senza filtri: paura e lucidità per la mamma di Chiara Ferragni Lo scontro e i traumi ancora sul corpo raccontati dalla scrittrice Marina Di Guardo Leggi l’articolo completo: lasicilia.visitlink.me/fxVQJ7 x.com

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