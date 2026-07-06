Incidente per la mamma di Chiara Ferragni in Sicilia | cosa è successo a Marina Di Guardo e come sta

Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni, è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Marina di Guardo, in Sicilia. La scrittrice ha condiviso sui social dettagli dell’accaduto, senza specificare le cause o eventuali feriti. Non sono stati forniti aggiornamenti sul suo stato di salute. L’incidente si è verificato durante un viaggio nella zona.

La scrittrice ha raccontato sui social la disavventura avvenuta durante un viaggio in Sicilia. Marina Di Guardo, scrittrice e madre di Chiara Ferragni, è rimasta coinvolta nei giorni scorsi in un incidente stradale in Sicilia. A raccontare l’accaduto è stata la stessa 64enne attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, nelle quali ha spiegato il motivo della sua recente assenza dai social e ha mostrato i segni riportati nell’impatto. Secondo il suo racconto, l’incidente è avvenuto mentre viaggiava in auto insieme ad alcuni amici. Un trattore, proveniente da un sentiero di campagna, si sarebbe immesso improvvisamente sulla carreggiata, causando lo scontro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Marina Di Guardo: grave incidente stradale per la mamma di Chiara Ferragni in Sicilia

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