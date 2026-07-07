I carabinieri stanno cercando un uomo che, ieri sera intorno alle 22, ha minacciato con un coltello un cameriere in una pizzeria di via Petroni. L’episodio si è verificato nel centro della zona universitaria, in un ristorante noto. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile, mentre le indagini sono affidate ai colleghi della stazione di Bologna.

Bologna, 7 luglio 2026 – Paura in una pizzeria di via Petroni: un uomo ha tentato di aggredire con un coltello un cameriere. E’ successo ieri sera intorno alle 22, nel cuore della zona universitaria, in un noto ristorante, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti; le indagini sono nelle mani dei colleghi della stazione Bologna. È caccia all’uomo. Cos’è successo nel locale. Un giovane di circa 20 anni, descritto dal personale del locale come italiano, è entrato in pizzeria, chiedendo delle patatine fritte. Nell’attesa, ha mostrato un atteggiamento sempre più aggressivo e insofferente, inveendo a voce alta contro i camerieri che erano di turno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paura in una pizzeria di via Petroni, cameriere minacciato col coltello: è caccia all’uomo

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