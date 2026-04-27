Terrore sull' uscio di casa | ottantenne minacciato col coltello e rapinato bottino di soli 18 euro

Un anziano di 84 anni è stato vittima di una rapina davanti alla propria abitazione. Un uomo con il volto coperto si è presentato davanti alla sua porta e, armato di coltello, gli ha minacciato. Durante l’episodio, l’ottantenne ha consegnato circa 18 euro prima che il rapinatore si allontanasse. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare il sospetto.