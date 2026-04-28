A Foligno, un cliente di un ristorante è stato minacciato con un coltello da un altro commensale. La situazione ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine, che sono intervenute per calmare la scena e prevenire eventuali conseguenze gravi. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'episodio, e le autorità stanno procedendo con le verifiche sul caso.

FOLIGNO Minaccia di morte il cliente di un ristorante con un coltello, interviene la polizia per evitare una possibile tragedia. I fatti si sono verificati nella sera de 25 aprile e gli agenti del commissariato hanno denunciato per i reati di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e di minacce gravi ed aggravate un 41enne italiano, già noto per reati contro la persona e contro il patrimonio. In un ristorante della periferia folignate l’uomo ha aggredito verbalmente un altro cliente che, in base a quanto ricostruito dai poliziotti, ha ingiustificatamente saltato la fila alla cassa. La lite inizialmente era rimasta sul piano verbale, ma non era mancato l’invito rivolto dal 41enne all’altro cliente a rivedersi all’esterno del locale per meglio chiarire l’episodio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Inseguito e minacciato col coltello dopo il “blitz” per la droga Denunciato 50enne

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Il 38enne ha anche finto di avere un’arma e minacciato di lanciare dell’acido addosso ai presenti - facebook.com facebook

Parole inaccettabili. Totale solidarietà a chi è stato aggredito, minacciato, e offeso dai soliti violenti di sinistra. Che il Pd rifletta sui propri compagni di piazza. x.com