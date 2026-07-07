Paura alla pizzeria Berberè di via Petroni cameriere minacciato col coltello | è caccia all’uomo

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri sera, alla pizzeria Berberè di via Petroni, un uomo ha minacciato un cameriere con un coltello. L’aggressore si è avvicinato al dipendente e ha estratto l’arma, causando panico tra i presenti. La polizia è intervenuta sul posto e sta cercando l’autore dell’episodio. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare e rintracciare il sospetto.

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Bologna, 7 luglio 2026 – Paura alla pizzeria Berberè  di via Petroni: un uomo ha tentato di aggredire con un coltello un cameriere. E’ successo ieri sera intorno alle 22, nel cuore della zona universitaria, in un noto ristorante, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti; le indagini sono nelle mani dei colleghi della stazione Bologna. È caccia all’uomo. Cos’è successo nel locale. Un giovane di circa 20 anni, descritto dal personale del locale come italiano, è entrato in pizzeria, chiedendo delle patatine fritte. Nell’attesa, ha mostrato un atteggiamento sempre più aggressivo e insofferente, inveendo a voce alta contro i camerieri che erano di turno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Minacciato col coltelloA Foligno, un cliente di un ristorante è stato minacciato con un coltello da un altro commensale.

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