Ieri sera, alla pizzeria Berberè di via Petroni, un uomo ha minacciato un cameriere con un coltello. L’aggressore si è avvicinato al dipendente e ha estratto l’arma, causando panico tra i presenti. La polizia è intervenuta sul posto e sta cercando l’autore dell’episodio. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare e rintracciare il sospetto.

Bologna, 7 luglio 2026 – Paura alla pizzeria Berberè di via Petroni: un uomo ha tentato di aggredire con un coltello un cameriere. E’ successo ieri sera intorno alle 22, nel cuore della zona universitaria, in un noto ristorante, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti; le indagini sono nelle mani dei colleghi della stazione Bologna. È caccia all’uomo. Cos’è successo nel locale. Un giovane di circa 20 anni, descritto dal personale del locale come italiano, è entrato in pizzeria, chiedendo delle patatine fritte. Nell’attesa, ha mostrato un atteggiamento sempre più aggressivo e insofferente, inveendo a voce alta contro i camerieri che erano di turno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paura alla pizzeria Berberè di via Petroni, cameriere minacciato col coltello: è caccia all’uomo

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Paura in una pizzeria di via Petroni, cameriere minacciato col coltello: è caccia all’uomoI carabinieri stanno cercando un uomo che, ieri sera intorno alle 22, ha minacciato con un coltello un cameriere in una pizzeria di via Petroni.

Minacciato col coltelloA Foligno, un cliente di un ristorante è stato minacciato con un coltello da un altro commensale.