Airbus esce di pista in Croazia durante il decollo paura tra i 130 passeggeri a bordo dell' aereo | il video

Durante il decollo in Croazia, un aereo della compagnia aerea locale è uscito di pista, coinvolgendo 130 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio. Un video mostra il momento in cui l'aereo si trova fuori dalla pista, generando preoccupazione tra i presenti. Non sono stati segnalati feriti o incidenti gravi, e le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente. La compagnia ha avviato le procedure di assistenza e sicurezza per i passeggeri coinvolti.

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