Airbus esce di pista in Croazia durante il decollo paura tra i 130 passeggeri a bordo dell' aereo | il video
Durante il decollo in Croazia, un aereo della compagnia aerea locale è uscito di pista, coinvolgendo 130 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio. Un video mostra il momento in cui l'aereo si trova fuori dalla pista, generando preoccupazione tra i presenti. Non sono stati segnalati feriti o incidenti gravi, e le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente. La compagnia ha avviato le procedure di assistenza e sicurezza per i passeggeri coinvolti.
Aereo con 135 persone a bordo esce di pista all’aeroporto di Spalato, in Croazia. I piloti di un Airbus della Croatia Airlines hanno effettuato una frenata improvvisa facendo finire il velivolo nel terriccio durante le fasi di decollo. Un incidente che non ha causato gravi conseguenze, ma che ha provocato momenti di panico tra i passeggeri. L’incidente in fase di decollo L’episodio è avvenuto nella giornata di sabato 16 maggio, mentre l’aereo del vettore croata con 130 passeggeri a bordo si stava preparando al decollo dall’aeroporto di Spalato, con destinazione Francoforte, in Germania. Nessuno dei viaggiatori e dei cinque membri dell’equipaggio è rimasto ferito. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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