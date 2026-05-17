Un aereo della compagnia nazionale è uscito dalla pista durante il decollo all’aeroporto di Spalato, coinvolgendo 135 persone a bordo. Dopo aver preso il volo, il velivolo ha perso il controllo e si è fermato fuori dalla pista. Non ci sono notizie di feriti gravi tra i passeggeri e l’equipaggio. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sono intervenute le squadre di emergenza per mettere in sicurezza l’aereo e assistere i passeggeri.

Momenti di terrore all’aeroporto di Spalato, dove un aereo della Croatia Airlines è uscito fuori pista durante la fase di decollo. A bordo del velivolo si trovavano 130 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. L’incidente ha coinvolto il volo 9A-CAN diretto a Francoforte ed è avvenuto nella giornata di sabato 16 maggio, poco dopo le 13.30. L’aereo sbanda durante il rullaggio. Secondo le prime ricostruzioni, l’Airbus A220-300 stava accelerando lungo la pista per il decollo quando avrebbe improvvisamente sbandato verso sinistra, uscendo dall’asfalto e finendo sull’erba laterale. Il velivolo è riuscito ad arrestare la propria corsa senza ribaltarsi né prendere fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paura in volo, aereo perde il controllo dopo il decollo: 135 persone a bordo

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