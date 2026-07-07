Arezzo, 07 luglio 2026 – Il patrimonio industriale come elemento di identità collettiva, memoria e sviluppo del territorio sarà al centro del convegno "La coscienza dei luoghi – patrimonio, industria, comunità tra passato e presente", in programma venerdì 10 luglio al Centro di GeoTecnologie di San Giovanni Valdarno. L'iniziativa è promossa da Utensilia APS e Accademia della Nunziata, in collaborazione con il Comune di San Giovanni Valdarno e con il patrocinio di Cesvot, con l'obiettivo di aprire una riflessione sul ruolo che gli spazi della produzione hanno avuto e continuano ad avere nella costruzione della storia urbana, sociale ed economica del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Patrimonio industriale e rigenerazione urbana, a San Giovanni un convegno sul futuro dei luoghi della produzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Demanio, seminario alla Federico II: a Napoli il patrimonio pubblico leva di rigenerazione urbanaA Napoli si è tenuto un seminario dedicato al ruolo del patrimonio pubblico nel processo di rigenerazione urbana.

Macroscuola 2026, Montevarchi protagonista: due progetti sul podio regionale della rigenerazione urbanaDue progetti di Montevarchi sono tra i primi in Toscana nel concorso “Macroscuola 2026”.

Argomenti più discussi: L’ex borgo fantasma che ispirò Giovanni Verga torna a vivere; Incubatore di imprese e scuola per piloti di droni nella villa confiscata a Zagaria; San Giovanni Riqualificazione degli immobili del centro storico.

Napoli, altro crollo nella Corradini: muore l'ex gioiello industriale di San GiovanniAncora un crollo nell'ex Corradini di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Cade a pezzi un simbolo della storia del Mezzogiorno, si sgretolano gli edifici fronte mare considerati ... ilmattino.it