Patrimonio industriale e rigenerazione urbana a San Giovanni un convegno sul futuro dei luoghi della produzione
Arezzo, 07 luglio 2026 – Il patrimonio industriale come elemento di identità collettiva, memoria e sviluppo del territorio sarà al centro del convegno "La coscienza dei luoghi – patrimonio, industria, comunità tra passato e presente", in programma venerdì 10 luglio al Centro di GeoTecnologie di San Giovanni Valdarno. L'iniziativa è promossa da Utensilia APS e Accademia della Nunziata, in collaborazione con il Comune di San Giovanni Valdarno e con il patrocinio di Cesvot, con l'obiettivo di aprire una riflessione sul ruolo che gli spazi della produzione hanno avuto e continuano ad avere nella costruzione della storia urbana, sociale ed economica del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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