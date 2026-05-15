Demanio seminario alla Federico II | a Napoli il patrimonio pubblico leva di rigenerazione urbana
A Napoli si è tenuto un seminario dedicato al ruolo del patrimonio pubblico nel processo di rigenerazione urbana. L’incontro ha analizzato come gli immobili di proprietà pubblica possano contribuire a rinnovare il tessuto cittadino, migliorando l’identità culturale e rafforzando la coesione sociale. Durante l’evento, sono stati presentati esempi e strategie per valorizzare questi spazi, con l’obiettivo di trasformarli in risorse utili alla crescita urbana e al benessere delle comunità locali.
Il patrimonio immobiliare pubblico è uno strumento di rigenerazione urbana, che rafforza l’identità culturale, la coesione sociale e crea valore sul territorio. È il messaggio emerso questa mattina nel corso del workshop “Responsabilità etica nella cura del patrimonio immobiliare dello Stato”, promosso dall’Agenzia del Demanio in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Si tratta del quarto appuntamento del ciclo di seminari – che segue quelli di Mantova, Bologna e Firenze – che l’Agenzia del Demanio organizza insieme alla rete delle Università con le quali collabora per coinvolgere studenti, professionisti e ricercatori in un confronto aperto sul ruolo del patrimonio pubblico e della sua valorizzazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Digitalizzazione dell’ambiente costruito per valorizzare il patrimonio culturale e sociale del Paese
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