Demanio seminario alla Federico II | a Napoli il patrimonio pubblico leva di rigenerazione urbana

A Napoli si è tenuto un seminario dedicato al ruolo del patrimonio pubblico nel processo di rigenerazione urbana. L’incontro ha analizzato come gli immobili di proprietà pubblica possano contribuire a rinnovare il tessuto cittadino, migliorando l’identità culturale e rafforzando la coesione sociale. Durante l’evento, sono stati presentati esempi e strategie per valorizzare questi spazi, con l’obiettivo di trasformarli in risorse utili alla crescita urbana e al benessere delle comunità locali.

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