Due progetti di Montevarchi sono tra i primi in Toscana nel concorso “Macroscuola 2026”. La competizione, promossa dai Giovani di ANCE, riguarda la rigenerazione urbana e il riutilizzo di spazi dismessi. La fase regionale si è conclusa con i progetti della città al primo e al secondo posto. La premiazione si è svolta il 23 maggio, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui soggetti coinvolti.

Arezzo, 23 maggio 2026 – Montevarchi si distingue nella fase toscana del concorso “Macroscuola 2026 – Dove abita il futuro”, iniziativa promossa dai Giovani di ANCE dedicata alla rigenerazione urbana e al recupero degli spazi dismessi. A conquistare il podio regionale sono stati due progetti realizzati dagli studenti degli istituti cittadini, che hanno interpretato con creatività e visione il tema della riqualificazione degli spazi pubblici destinati a giovani e studenti. Il secondo posto è andato alla classe 2A dell’Istituto Comprensivo “Raffaello Magiotti” con il progetto “MOVIE OFFICE IMPERO”, dedicato alla trasformazione e al recupero dell’ex cinema teatro Impero di Montevarchi, immaginato come nuovo spazio multifunzionale a servizio della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Macroscuola 2026, Montevarchi protagonista: due progetti sul podio regionale della rigenerazione urbana

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