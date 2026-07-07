Il GSE ha dichiarato di gestire circa 2,5 milioni di impianti fotovoltaici e comunità energetiche in Italia. Ha precisato che il suo ruolo è facilitare la transizione energetica nel paese. La società ha sottolineato che spiegare i processi legati alla transizione rappresenta una sfida importante. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità operative o sui numeri specifici di impianti, ma si è concentrata sulla funzione di supporto e abilitazione del sistema energetico.

ROMA (ITALPRESS) – “Quando un cittadino installa un impianto fotovoltaico o un Comune costituisce una comunità energetica, lì c'è il GSE. Il nostro compito è essere l'abilitatore della transizione energetica in Italia. Si tratta di un tema che riguarda tutti perchè incide direttamente sulla vita quotidiana. Il sistema energetico è però complesso e il nostro ruolo è renderlo più comprensibile, offrendo servizi trasparenti e strumenti che aiutino cittadini e imprese a orientarsi”. E' questo il messaggio che Vito Pastore, direttore Relazioni esterne e Programmazione strategica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), affida alla diciottesima puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, condotto da Andrea Ruggieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pastore “GSE gestisce 2,5 mln di impianti, spiegare transizione è sfida decisiva”

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