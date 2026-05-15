Ogni anno, le imprese italiane perdono circa 3,4 milioni di giornate di lavoro a causa delle procedure di autocertificazione richieste dai regolamenti. Questa cifra si traduce in un costo stimato di circa 674 milioni di euro all’anno. A livello locale, in provincia di Padova, si registrano numeri analoghi, con le aziende che dedicano molte ore a queste pratiche burocratiche. I dati sono stati raccolti da uno studio condotto nel settore imprenditoriale, evidenziando l’impatto delle procedure amministrative sulla produttività.

Padova, 15 mag. (AdnkronosLabitalia) - Un totale di 3,4 milioni di giornate-uomo all'anno dedicate ad attività amministrative a basso valore aggiunto, pari a un costo di 673,9 milioni di euro, che potrebbe essere significativamente ridotto grazie alla digitalizzazione, ricorrendo a strumenti che già esistono: questo, il conto - salato - degli adempimenti connessi alle 10 autocertificazioni più diffuse con cui si misurano le imprese italiane, per un totale di 27,5 milioni di pratiche. E' quanto emerge da un report realizzato da Fondazione Promo Pa presentato oggi a Padova nel corso del convegno nazionale 'Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent'anni di storia del Registro delle Imprese'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, 3 mln di giornate perse per autocertificazioni un conto da 674 mln l'anno

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