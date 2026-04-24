Conerobus cambia pelle La modifica dello statuto e le quote da ripartire I soci privati ci stanno

Conerobus sta per aggiornare il proprio statuto e rivedere la distribuzione delle quote di capitale. La modifica riguarda i soci privati, che hanno espresso il loro consenso alla ripartizione delle quote. La società si appresta a intraprendere questa fase di riforma, con l’obiettivo di riorganizzare la composizione azionaria e definire nuovi assetti societari. La procedura segue il percorso già annunciato dall’azienda.

Conerobus pronta al passo della modifica dello statuto per poi procedere alla rinegoziazione delle quote di capitale all’interno dell’azienda. Già la prossima settimana i soci di Conerobus potrebbero trovare la quadra per indire l’assemblea straordinaria in cui trattare i due punti all’ordine del giorno, o quanto meno il primo. È quanto emerso dall’assemblea ordinaria che si è svolta ieri pomeriggio alla presenza di tutti i soci – Comune di Ancona, Provincia di Ancona, rappresentanza dei comuni minori, soci privati – e dei vertici del Consiglio d’Amministrazione – a partire dal presidente Italo D’Angelo - e dei vertici societari. Un...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Conerobus cambia pelle. La modifica dello statuto e le quote da ripartire. I soci privati ci stanno Notizie correlate Leggi anche: Publiacqua non avrà più soci privati. Acque Blu dovrà cedere le quote ad Alia Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, rivoluzione Champions: Conte cambia tutto per ripartire” Contenuti e approfondimenti Crisi Conerobus, la Provincia: Nuovi soci? Sì, ma resti pubblicadi Pierfrancesco CurziDaniele Carnevali, presidente della Provincia di Ancona: cosa si aspetta dall’assemblea dei soci di Conerobus di oggi? Credo sarà interlocutoria, non credo che al termine dei la ... ilrestodelcarlino.it La guerra aggrava la crisi. Conerobus rischia perdite per un milione e mezzoSe la situazione in Medio Oriente dovesse restare tale, il bilancio andrebbe ancora più in rosso a causa dei prezzi alle stelle del metano e del gasolio. msn.com