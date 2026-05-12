Eurovision Song Contest 2026 tutti i cantanti da Sal Da Vinci a Senhit
L’Eurovision Song Contest 2026 sta per prendere il via, con numerosi artisti italiani tra i partecipanti. Tra i nomi annunciati ci sono cantanti noti a livello nazionale e altri emergenti, pronti a rappresentare il nostro paese in questa competizione internazionale. La manifestazione si svolgerà in diverse città europee, con le esibizioni che si susseguiranno nelle prossime settimane. Ecco cosa bisogna sapere sui partecipanti e le modalità di questa edizione.
L'Eurovision Song Contest 2026 entra nel vivo: questa sera prende il via ufficialmente la 70ª edizione. Sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna, da oggi fino a sabato 16 maggio, saliranno 35 artisti con le canzoni scelte per rappresentare i rispettivi Paesi di questa edizione austriaca. Ad aprire la corsa saranno i 15 interpreti in gara nella prima semifinale di martedì 12 maggio, seguiti dai 15 protagonisti della seconda semifinale di giovedì 14 maggio. Alcuni artisti, tuttavia, hanno già in mano il ticket per la finalissima: i rappresentanti di Italia, Germania, Francia e Regno Unito, insieme all’artista dell’Austria padrona di casa, avranno infatti accesso diretto alla serata di sabato 16 maggio.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Eurovision Song Contest 2026 - But They are All Lego Figures!
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