Eurovision Song Contest 2026 tutti i cantanti da Sal Da Vinci a Senhit

L’Eurovision Song Contest 2026 sta per prendere il via, con numerosi artisti italiani tra i partecipanti. Tra i nomi annunciati ci sono cantanti noti a livello nazionale e altri emergenti, pronti a rappresentare il nostro paese in questa competizione internazionale. La manifestazione si svolgerà in diverse città europee, con le esibizioni che si susseguiranno nelle prossime settimane. Ecco cosa bisogna sapere sui partecipanti e le modalità di questa edizione.

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