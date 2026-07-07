Questa mattina a Roma si è tenuta una conferenza stampa per annunciare la Partita del Cuore 2026, prevista per il 13 luglio allo stadio di L’Aquila. La presentatrice ha parlato dell'importanza di agire, definendo questa come una vera e propria missione di vita. La manifestazione si svolgerà nello stadio Italo Acconcia e rappresenta l’appuntamento annuale dedicato alla solidarietà.

Questa mattina a via Teulada a Roma si è svolta la conferenza stampa della Partita del Cuore che si terrà il prossimo 13 luglio a L'Aquila LaPartita del Cuore 2026anche quest’anno si svolgerà allo stadio de L’Aquila Italo Acconcia. Un’iniziativa condotta daEleonora Danielecon telecronaca di Marco Franzelli, affiancato da Gabriele Corsi e Andrea Perroni. Il progetto, alla sua 35esima edizione, stavolta è dedicato al sostegno delle popolazioni colpite dal devastanteterremoto che ha interessato il Venezuela. Per questa serata speciale ci saranno due squadre importanti che scenderanno in campo, una capitanata daSal Da Vinci, formata dalla Nazionale Cantanti; l’altra daRoberto Mancini, formato da politici e giornalisti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Partita del Cuore 2026, Eleonora Daniele racconta “l’importanza di fare: è diventata la mia missione di vita”

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La Partita del Cuore, Eleonora Daniele: lo sport insegna il rispetto dei valori e la solidarietà

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