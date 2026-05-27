Eleonora Daniele le rare foto con la figlia Carlotta | Ti amo più della mia vita Fiore di Maggio

Eleonora Daniele ha voluto condividere con fan e follower la gioia di un giorno veramente speciale per lei pubblicando su Instagram un carosello che straborda tenerezza. Protagonista delle foto però, non è la conduttrice di Storie Italiane ma sua figlia, la piccola Carlotta, che vediamo intenta a. 🔗 Leggi su Today.it

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LELFO DISPETTOSO ARRIVA A CASA NOSTRA… SCHERZI assurdi a Beatrice e Anastasia

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