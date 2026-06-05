Una donna ha scritto a Elena Di Cioccio, raccontando di essere stata lasciata nel momento più difficile della sua vita. Nonostante la rottura, si è ritrovata a essere l’amante della sua ex, soffrendo per la relazione attuale ma incapace di interrompere i rapporti. La giornalista ha pubblicato questa testimonianza nella sua rubrica.

La settimana scorsa siamo tornati a parlare di sesso e di quanto ci si possa sentire a disagio nel praticare qualcosa che non si vorrebbe fare, per inesperienza o per compiacere il o la partner. La lettera, che potete rileggere qui, in questione parlava, nello specifico, di sesso anale e, senza fare battute, nel podcast abbiamo provato a farci stare tutti voi che siete intervenuti. Buon ascolto. Questa settimana, invece, la lettera protagonista dell’episodio ci porta dentro quelle relazioni che non finiscono mai, anche quando dovrebbero concludersi per assenza di reciprocità. È amore restare in attesa di chi non ci ha scelto? Quante e quanti... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Mi lascia nel momento peggiore della mia vita, ma non se ne va mai davvero. Sono diventata l’amante della mia ex. Soffro per la sua relazione, ma non riesco a staccarmi». Risponde Elena Di Cioccio

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