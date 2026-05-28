Sinner sfida Cerundolo al secondo turno del Roland Garros | quando gioca e dove vederla in tv e streaming In campo anche Berrettini

Jannik Sinner affronterà nel secondo turno del Roland Garros l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Dopo aver vinto facilmente contro Tabur e raggiunto le 30 vittorie consecutive, il tennista italiano si prepara alla sfida successiva. L’incontro si svolgerà nel torneo di Parigi, con la partita che sarà trasmessa in diretta tv e streaming. In campo anche un altro italiano, Matteo Berrettini.

Archiviato agevolmente il debutto contro Tabur e raggiunte le 30 vittorie consecutive, Jannik Sinner si prepara a sfidare nel secondo turno del Roland Garros l’argentino Juan Manuel Cerundolo. L’attuale numero 56 del ranking Atp ha eliminato il britannico Fearnley in tre set. C’è già un precedente tra Sinner e Cerundolo ma risale a tre anni fa: un’altra superficie, l’erba, e un altro Slam, Wimbledon. Vinse l’attuale numero 1 al mondo, con un triplo 6-3. L’appuntamento è per oggi, 28 maggio, sul Philippe-Chatrier, il Centrale di Parigi. Gli altri italiani: Cobolli, Arnaldi, Berrettini e Darderi. Non solo Sinner. Oggi giocheranno il secondo turno anche altri quattro italiani. 🔗 Leggi su Open.online

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SINNER vs CERÚNDOLO: A CHE ORA GIOCA E DOVE VEDERLA | Roland Garros 2026

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