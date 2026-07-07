Marine Le Pen ha annunciato in diretta televisiva la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali, nonostante una condanna in appello che le impone di indossare un braccialetto elettronico. La leader politica ha ribadito la propria innocenza e ha annunciato che presenterà ricorso contro la sentenza. La sua decisione di candidarsi è stata comunicata durante un'intervista al telegiornale.

In diretta al telegiornale francese TF1, Marine Le Pen ha dichiarato che si candiderà alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo, nonostante la condanna in appello che le impone di indossare il braccialetto elettronico. "Voglio percorrere tutte le vie legali per difendere la mia innocenza in questo caso - ha dichiarato - Avevo detto che non avrei fatto campagna elettorale indossando un braccialetto elettronico. Ma poiché ho la possibilità di ricorrere in appello alla Corte di Cassazione e il governo sta sospendendo gli effetti della sentenza, farò campagna elettorale senza braccialetto elettronico". La leader di Rassemblement National porterà dunque questa questione ai livelli più alti, e ha aggiunto: "L'ineleggibilità ha rappresentato un enorme problema democratico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Parigi, Le Pen scende in campo e punta all'Eliseo: "Sono innocente e farò ricorso"

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