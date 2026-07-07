Le Pen condannata ma si riapre la sua corsa all’Eliseo
La Corte d’Appello di Parigi ha condannato una candidata alle presidenziali per l’utilizzo dei fondi del Parlamento europeo. La sentenza stabilisce che l’ineleggibilità è stata già scontata, ma la donna dovrà portare un braccialetto elettronico per un anno. La decisione non ha impedito alla candidata di riprendere la sua campagna elettorale, riaprendo così la corsa verso l’Eliseo.
La sentenza della Corte d’Appello di Parigi sull'utilizzo dei fondi del Parlamento europeo. L'ineleggibilità è “già stata scontata”, dovrà però portare per un anno il braccialetto elettronico. Alleggerita la pena rispetto al primo grado: tre anni di carcere, di cui due con la sospensione condizionale e uno con il “controllo” a distanza. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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