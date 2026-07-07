Le Pen condannata ma si riapre la sua corsa all’Eliseo

Notizia in breve

La Corte d’Appello di Parigi ha condannato una candidata alle presidenziali per l’utilizzo dei fondi del Parlamento europeo. La sentenza stabilisce che l’ineleggibilità è stata già scontata, ma la donna dovrà portare un braccialetto elettronico per un anno. La decisione non ha impedito alla candidata di riprendere la sua campagna elettorale, riaprendo così la corsa verso l’Eliseo.