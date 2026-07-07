A Parigi prende il via la settimana dell’haute couture, con l’attenzione rivolta alle sfilate di moda e gioielli di alta gamma. Tra gli eventi più attesi ci sono l’esordio di Pierpaolo Piccioli come direttore creativo di Balenciaga e quello di Duran Latink per la casa di moda Jean Paul Gaultier.

Tra moda e gioielli va in scena l’esclusività. Grande attesa per l’esordio di Pierpaolo Piccioli da Balenciaga e di Duran Latink per Jean Paul Gaultier. Sceso il sipario sulla moda uomo, è il momento dell’Alta Moda, un mercato che, secondo Business Research Insight, supererà i 13 miliardi di dollari nel 2026. Da ieri, infatti, Parigi è la capitale dell’esclusività con una trentina di sfilate haute couture e sette presentazioni di alta gioielleria. Ad inaugurare il calendario è stato Schiaparelli, seguito da Dior sotto la guida creativa di Jonathan Anderson, che nel weekend ha firmato anche l’abito da sposa di Taylor Swift; oggi è la volta di Chanel e Giorgio Armani Privé, mentre per i debutti bisogna aspettare la giornata di domani: alle 11. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Parigi, entra nel vivo la settimana dell’haute couture

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La semana de la moda de París.

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