Tra gli ospiti della sfilata di Chanel durante la Settimana dell’Alta Moda di Parigi ci sono stati Elizabeth Debicki, Anna Wintour e Baz Luhrmann. La presentazione si è svolta martedì, con la partecipazione di queste personalità.

Anche Elizabeth Debicki, Anna Wintour e Baz Luhrmann tra gli ospiti giunti martedì alla presentazione della collezione Haute Couture di Chanel, durante la Settimana dell’Alta Moda di Parigi. C’era anche la campionessa olimpica di pugilato l’algerina Imane Khelif al centro di accuse e polemiche per il suo fisico mascolino. Tra gli altri nomi presenti nella lista degli invitati figuravano il regista di “Shoplifters” Hirokazu Kore-eda, le attrici Virginie Ledoyen e Carole Bouquet e la cantante Jurin. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Parigi: Elizabeth Debicki, Anna Wintour e Baz Luhrmann tra gli ospiti della sfilata di Chanel

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