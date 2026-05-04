Al Met Gala 2026, le regole di comportamento per gli ospiti sono state definite da Anna Wintour, organizzatrice dell’evento. Durante la serata, si sono osservate norme rigorose riguardo all’abbigliamento e ai comportamenti consentiti, nonostante in fatto di stile tutto sia ammesso. La serata si svolge sulle scale del Metropolitan Museum di New York, attirando numerose star e abiti sorprendenti. Il conto alla rovescia per l’evento è terminato e i riflettori sono stati accesi stanotte.

Il conto alla rovescia per il Met Gala 2026 è finito: stanotte i riflettori si accendono sulle scale del Metropolitan Museum di New York per accogliere le star e i loro abiti eccezionali. Nato come una cena di raccolta fondi, con l’ingresso di Anna Wintour nell’organizzazione si è trasformato in un eccezionale evento di costume, tanto da meritarsi la reputazione di “notte degli Oscar della moda”. In fatto di stile, tutto è concesso. Ma durante la serata no: le 7 regole del Met Gala che valgono per tutti gli ospiti, ma che non sempre sono state rispettate. Si entra solo su invito . Non basta comprare il (costoso) biglietto per assicurarsi un posto: bisogna essere inseriti nell’esclusiva lista degli invitati, redatta da Anna Wintour in persona e tenuta segreta fino al giorno stesso.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In fatto di stile tutto è concesso. Durante l'evento, invece, ci sono regole molto rigide: cosa ha stabilito Anna Wintour per gli ospiti del Met Gala.

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