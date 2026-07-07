Parco rupestre e Villa Venosta stelle dell’estate

Domenica è iniziato un calendario di eventi che coinvolge il parco delle incisioni rupestri e Villa Visconti Venosta, con attività legate a storia, arte e archeologia. La programmazione proseguirà nei prossimi giorni, offrendo occasioni di approfondimento e visita nelle due location. Le iniziative sono rivolte al pubblico e si svolgono in spazi aperti e all’interno delle strutture storiche. Non sono stati comunicati dettagli specifici sul programma o sugli orari.

Tra storia, arte e archeologia: ha preso il via domenica un calendario ricco di eventi, tra Villa Visconti Venosta e il parco delle incisioni rupestri. Villa Visconti Venosta aprirà le porte con formule del tutto inedite. Spiccano le visite serali delle 19 (10 e 31 luglio, 21 agosto) e le serate dedicate ai giochi di ruolo in collaborazione con Dice Valley (11 e 18 luglio, 1 agosto), con l’avventura Anomalia 38 ambientata nell’estate del 1986 in stile Stranger Things. Spazio alle famiglie con l’animazione di Ludorama di Giochi in Villa (19 luglio) e alla valorizzazione enogastronomica con Gustarte (22 agosto). Oltre alle giornate medievali... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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