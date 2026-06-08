E quindi uscimmo a riveder le stelle 3 serate nel Parco di Villa Simion a Spinea

Da veneziatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 12 al 14 giugno si svolge nel Parco di Villa Simion a Spinea la quinta edizione della rassegna estiva “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. La manifestazione prevede tre serate di eventi nel parco, senza dettagli specifici sulle attività previste. L’organizzazione ha comunicato le date e il luogo, ma non sono stati resi noti ulteriori elementi sulle modalità di partecipazione o sul programma.

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Torna a Spinea dal 12 al 14 giugno la rassegna estiva “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, giunta alla quinta edizione. Per tre serate il suggestivo Parco di Villa Simion farà da cornice a spettacoli di danza, concerti e performance all'aperto, un'occasione per vivere cultura e intrattenimento. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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