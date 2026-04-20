Se il parcometro non funziona, bisogna comunque prestare attenzione alle multe per la sosta sulle strisce blu. Questi spazi sono destinati alla sosta a pagamento lungo le strade comunali e, anche in caso di malfunzionamento del dispositivo, resta comunque obbligatorio rispettare le regole di parcheggio. Le autorità possono multare chi si ferma in questi spazi senza aver pagato correttamente, anche se il parcometro non funziona.

Anche nel caso in cui ci sia un guasto, da ordinanza della Cassazione, il verbale di accertamento resta assolutamente valido Con l’ordinanza 83132024, la Suprema Corte ha determinato che un guasto al lettore di carte del macchinario che eroga i ticket non può essere una ragione valida per contestare la liceità di un verbale di accertamento di violazione amministrativa: l’onere della prova ricade sulle spalle dell’automobilista, il quale dovrà dimostrare di aver tentato in ogni modo di adempiere all’obbligo di pagamento. Ciò significa, ad esempio, che nel caso in cui sia effettivamente rilevabile un malfunzionamento al lettore di carte, il...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il parcometro non funziona? Occhio lo stesso alla multa sulle strisce blu

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