Il Tribunale di Isernia ha annullato una multa relativa alla sosta nelle aree a pagamento risalente al 2019, citando un vizio formale. Secondo la sentenza, l'assenza di una delibera comunale aggiornata impedisce la validità del corrispettivo applicato per il servizio di strisce blu. La decisione si basa sulla mancanza di un atto amministrativo regolare, che influisce sulla legittimità delle sanzioni comminate.

? Cosa sapere Il Tribunale di Isernia annulla una multa per sosta del 2019 per vizio formale.. Mancata delibera comunale annuale rende invalido il corrispettivo per il servizio strisce blu.. Il Tribunale di Isernia, con la sentenza numero 190 del 9 aprile 2026, ha annullato un verbale per mancato pagamento della sosta risalente al 2019, stabilendo un principio che potrebbe invalidare molte sanzioni legate alle strisce blu. L’automobilista coinvolto nella vicenda si era respingere una multa di circa 60 euro. Il motivo del ricorso non riguardava le esenzioni per i veicoli elettrici, come già accaduto a un gruppo di mille conducenti a Roma, ma un vizio formale nell’amministrazione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strisce blu: multa annullata se manca la delibera comunale aggiornata

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