Negli anni Ottanta, quattro giovani erano a bordo di un pedalò sul lago di Levico. Durante una giornata di svago, uno di loro ricevette uno scherzo: una capsula lassativa offerta da un amico. Tra risate e scherzi, uno di quei ragazzi, allora ventenne, diventerà trent’anni dopo Papa Leone XIV. La vicenda si svolge in un contesto di relax e amicizia, senza altri eventi di rilievo.

Quattro ventenni a bordo di un pedalò sul lago di Levico, negli anni Ottanta. Nulla di particolare, se non fosse che uno di loro, Robert Prevost, diventerà trent’anni dopo papa Leone XIV. L’immagine, che ritrae una gita in Alta Valsugana dell’allora diacono agostiniano, con i confratelli, proviene dal documentario «Leone a Roma», il terzo dedicato al Pontefice americano, realizzato dal Vaticano nel primo anniversario dall’elezione a pontefice, avvenuta l’8 maggio 2025. Il Trentino era una delle diverse mete italiane toccate da Prevost insieme a padre Giovanni Lenzi, bergamasco, agostiniano anche lui, che conobbe il futuro Papa nel 1981 e studiò con lui fino al 1985, a Roma, al Collegio internazionale Santa Monica. 🔗 Leggi su Corrieredeltrentino.corriere.it

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© Corrieredeltrentino.corriere.it - Papa Leone XIV, le vacanze negli anni ’80 in Trentino, il pedalò e gli scherzi con gli amici: «Mi offrì una capsula lassativa»

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