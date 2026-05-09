L'Inter ha incontrato il Papa Leone XIV poco prima di una partita contro la Lazio. L'incontro si è svolto in un momento di grande attenzione, con i giocatori che hanno consegnato al Pontefice una maglia con il numero 10. La visita è avvenuta a poche ore dall'evento sportivo, in un clima di rispetto e riconoscenza. Nessun dettaglio è stato rivelato sui contenuti del colloquio tra le parti.

Una visita istituzionale, un incontro emozionante. L'Inter è stata ricevuta dal Papa in un'udienza privata nella sala del Concistoro del Vaticano. Leone XIV, di rientro dal viaggio a Napoli nel primo anniversario del suo pontificato, ha fatto i complimenti alla squadra campione d'Italia: "È una meta raggiunta grazie a molto impegno, gioco di squadra, disciplina e costanza, che avete saputo mantenere sia nei momenti esaltanti come l'ultima partita, quando avete festeggiato, sia in quelli difficili, senza scoraggiarvi né arrendervi", ha detto il Papa nel suo discorso, preceduto dalla benedizione. Al tempo stesso però...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Inter in visita da Papa Leone XIV: "Siete gli eroi di tanti giovani, è una responsabilità"

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